Велогонщица Войнова квалифицировалась в финал гита на ЧМ с лучшим результатом
Российская велогонщица Анастасия Войнова квалифицировалась в финал гита на 500 метров на чемпионате мира в Гонконге с лучшим результатом.
Войнова проехала гит за 33,325 секунды. Второй результат у россиянки Дарьи Шмелевой — 33,419. Обе квалифицировались в финал.
Еще одна россиянка Татьяна Киселева показала 19-й результат и осталась вне борьбы за медали (35,638).
Финал в этом виде программы пройдет в субботу.
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