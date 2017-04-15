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15 апреля 2017, 10:45 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщица Войнова квалифицировалась в финал гита на ЧМ с лучшим результатом

Российская велогонщица Анастасия Войнова квалифицировалась в финал гита на 500 метров на чемпионате мира в Гонконге с лучшим результатом.

Войнова проехала гит за 33,325 секунды. Второй результат у россиянки Дарьи Шмелевой — 33,419. Обе квалифицировались в финал.

Еще одна россиянка Татьяна Киселева показала 19-й результат и осталась вне борьбы за медали (35,638).

Финал в этом виде программы пройдет в субботу.
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