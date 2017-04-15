Новый президент ФВСР Екимов представлен Попечительскому совету

«К Олимпийским играм в Токио необходимо готовиться уже сейчас. И Вячеслав Екимов, обладая уникальным опытом и являясь авторитетной и узнаваемой фигурой как в нашей стране, так и во всём мире, безусловно, с нашей поддержкой может привести российский велоспорт к новым успехам» — отметил почётный президент ФВСР Макаров, представляя членам попечительского совета своего преемника.



«На Олимпиаде 2020 года запланировано увеличение количества комплектов медалей, разыгрываемых в дисциплинах велоспорта, с 18 до 20, и подана заявка велоспорта дополнительно на две медали. В связи с этим ещё более возрастает ответственность отечественного велоспорта за общекомандный зачет», — сказал Екимов, поблагодарив Макарова и всех членов попечительского совета за внесённый весомый вклад в развитие российского велоспорта.

Кроме того, члены попечительского совета утвердили финансовый план ФВСР на 2017 год и основные принципы развития велосипедного спорта в стране в предстоящем олимпийском цикле в преддверии летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.