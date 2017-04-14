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14 апреля 2017, 18:15 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Британка Арчибальд победила в омниуме на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге

ГОНКОНГ, 14 апр — Р-Спорт. Британка Кэти Арчибальд победила в омниуме на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.

Арчибальд по итогам выступления в четырех дисциплинах набрала 123 очка. Второй стала Кирстен Вилд из Нидерландов (115). На третьем месте австралийка Эми Кьюр (115). Россиянки не выступали в этом виде программы.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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