Рапиристы сборной Башкортостана победили в командных соревнованиях на ЧР

Первая сборная Башкортостана в финале оказалась сильнее первой сборной Московской области в составе Дмитрия Жеребченко, Павла Боронтова, Дмитрия Комиссарова и Александра Пивоварова — 45:39. Третье место заняла первая сборная Москвы.

У женщин победительницами стали представительницы первой сборной Татарстана: Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Ирина Елесина и Марта Мартьянова. В финале они взяли верх над первой командой Курской области (Инна Дериглазова, Екатерина Кажикина, Наталья Мамаева и Кристина Самсонова) со счетом 45:40. Не третьем месте расположилась первая сборная Башкортостана.