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13 апреля 2017, 19:44 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Рапиристы сборной Башкортостана победили в командных соревнованиях на ЧР

МОСКВА, 13 апр — Р-Спорт. Рапиристы сборной Башкортостана Тимур Арсланов, Роман Куц, Тимур Сафин и Аскар Хамзин одержали победу в командных соревнованиях на чемпионате России в Арзамасе.

Первая сборная Башкортостана в финале оказалась сильнее первой сборной Московской области в составе Дмитрия Жеребченко, Павла Боронтова, Дмитрия Комиссарова и Александра Пивоварова — 45:39. Третье место заняла первая сборная Москвы.

У женщин победительницами стали представительницы первой сборной Татарстана: Аделя Абдрахманова, Регина Гарифуллина, Ирина Елесина и Марта Мартьянова. В финале они взяли верх над первой командой Курской области (Инна Дериглазова, Екатерина Кажикина, Наталья Мамаева и Кристина Самсонова) со счетом 45:40. Не третьем месте расположилась первая сборная Башкортостана.
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