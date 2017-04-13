Войнова не вышла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте
В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке.
Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла пробиться в полуфинал соревнований в индивидуальном спринте, в двух заездах проиграв австралийке Стефани Мортон.
Россиянка Дарья Шмелёва в 1/8 финала уступила австралийке Карле Маккаллох.
Накануне серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года в
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