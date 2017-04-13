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13 апреля 2017, 17:03 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Войнова не вышла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке.

Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла пробиться в полуфинал соревнований в индивидуальном спринте, в двух заездах проиграв австралийке Стефани Мортон.

Россиянка Дарья Шмелёва в 1/8 финала уступила австралийке Карле Маккаллох.

Накануне серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки Шмелёва и Войнова завоевали золото в командном спринте. Россиянки защитили титул чемпионок мира в этой дисциплине.
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