Войнова не вышла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла пробиться в полуфинал соревнований в индивидуальном спринте, в двух заездах проиграв австралийке Стефани Мортон.



Россиянка Дарья Шмелёва в 1/8 финала уступила австралийке Карле Маккаллох.



Накануне серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянки Шмелёва и Войнова завоевали золото в командном спринте. Россиянки защитили титул чемпионок мира в этой дисциплине.