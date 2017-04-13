Сборная Австралии в составе Сэма Уэлсфорда, Кэмерона Мейера, Александра Портера и Николаса Яллуриса выиграла командную гонку с результатом 3.51,503, в финале опередив новозеландцев (3.53,979).



Бронзу завоевали итальянцы (3.56,935), опередившие британцев (3.58,566).



Сборная России (Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Владислав Куликов, Алексей Курбатов) стала седьмой, выбыв из борьбы за медали в первом круге.



Чемпионат мира завершится 16 апреля.