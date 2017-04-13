Австралийцы выиграли командную гонку на ЧМ по велотреку, россияне — седьмые
В Гонконге продолжается чемпионат мира по велоспорту на треке.
Сборная Австралии в составе Сэма Уэлсфорда, Кэмерона Мейера, Александра Портера и Николаса Яллуриса выиграла командную гонку с результатом 3.51,503, в финале опередив новозеландцев (3.53,979).
Бронзу завоевали итальянцы (3.56,935), опередившие британцев (3.58,566).
Сборная России (Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Владислав Куликов, Алексей Курбатов) стала седьмой, выбыв из борьбы за медали в первом круге.
Чемпионат мира завершится 16 апреля.
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