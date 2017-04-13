Войнова не прошла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

На стадии четвертьфинала Войнова проиграла в двух заездах австралийке Стефани Мортон.

Вторая россиянка, заявленная в этом виде программы, Дарья Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.