Войнова не прошла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте
ГОНКОНГ, 13 апр —
Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по велоспорту на треке в Гонконге в индивидуальном спринте.
На стадии четвертьфинала Войнова проиграла в двух заездах австралийке Стефани Мортон.
Вторая россиянка, заявленная в этом виде программы, Дарья Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.
Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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