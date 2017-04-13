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13 апреля 2017, 15:44 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Войнова не прошла в полуфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

ГОНКОНГ, 13 апр — Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Войнова не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира по велоспорту на треке в Гонконге в индивидуальном спринте.

На стадии четвертьфинала Войнова проиграла в двух заездах австралийке Стефани Мортон.

Вторая россиянка, заявленная в этом виде программы, Дарья Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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