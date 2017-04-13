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13 апреля 2017, 15:43 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Австралийцы выиграли командную гонку на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге

ГОНКОНГ, 13 апр — Р-Спорт. Сборная Австралии выиграла командную гонку на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.

Австралийцы Сэм Уэлсфорд, Кэмерон Мейер, Александр Портер, Николас Яллурис в финале проехали гонку с результатом 3 минуты 51,503 секунды, вторыми стали новозеландцы (3.53,979).

Бронзу завоевали итальянцы (3.56,935), которые в гонке за третье место обогнали британцев (3.58,566).

Российская команда выбыла из борьбы за медали по итогам первого круга, заняв 7-е место.

Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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