Австралийцы выиграли командную гонку на ЧМ по велоспорту на треке в Гонконге
ГОНКОНГ, 13 апр —
Р-Спорт. Сборная Австралии выиграла командную гонку на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.
Австралийцы Сэм Уэлсфорд, Кэмерон Мейер, Александр Портер, Николас Яллурис в финале проехали гонку с результатом 3 минуты 51,503 секунды, вторыми стали новозеландцы (3.53,979).
Бронзу завоевали итальянцы (3.56,935), которые в гонке за третье место обогнали британцев (3.58,566).
Российская команда выбыла из борьбы за медали по итогам первого круга, заняв 7-е место.
Чемпионат мира по велоспорту на треке завершится 16 апреля.
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