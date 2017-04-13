Трюк месяца: велосипедист побеждает всех не крутя педали
Итальянский велогонщик Михаэль Гуэрра уже не в первый раз удивляет весь мир своей техникой езды на велосипеде.
Что же он делает? Итальянец демонстрирует, как можно обгонять соперников, используя законы физики. Гуэрра держится только за руль, ложится на велосипед в позе супермена, и даже не думает вращать педали. Таким образом, он уменьшает сопротивление и получает аэродинамическое преимущество.
В первый раз все узнали о нем в августе 2016 года. Видео с его необычным трюком собрало на фейсбуке более 10 миллионов просмотров.
Безумный итальянец вернулся в конце марта, опубликовав новое видео, которое набрало уже почти 8 миллионов просмотров.
Будем надеяться, что итальянский супермен продолжит радовать нас своими трюками.
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