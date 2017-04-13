Всероссийские многодневные соревнования по велоспорту стартовали в Адыгее

«Порядка 300 сильнейших спортсменок страны — участниц стартовавшей сегодня второй в этом году Всероссийской велогонки среди женщин, юниорок и девушек 15−16 лет разыграют кубок первенства России в индивидуальной горной гонке», — сказал он.

Главный судья уточнил, что в первый день соревнований дан старт групповой гонке на первенство России среди женщин. На трассах Майкопского района девушки преодолеют дистанцию в 30 км, женщины и юниорки — 80 км. Самым напряженным в многодневной гонке будет финальный день соревнований, 17 апреля, когда спортсменки в борьбе за звание чемпионки России в групповой горной гонке поднимутся на Партизанскую поляну, расположенную на высоте 1,7 тысячи метров над уровнем моря.

«Адыгея может по праву гордиться развитым календарем соревнований по велосипедному спорту, которые неизменно отличаются интересной программой и по-настоящему дружеской атмосферой. Соревнования, проходящие в регионе, всегда пользуются популярностью у ведущих континентальных команд Европы. Пользуется авторитетом и “кузница кадров” велоспорта России — спортивная школа Адыгеи олимпийского резерва по велоспорту», — отметил Лелюк.

Во Всероссийских многодневных соревнованиях по велоспорту участвуют 25 ведущих спортсменок — воспитанниц спортивной школы республики олимпийского резерва по велоспорту, добавил собеседник агентства.