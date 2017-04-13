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13 апреля 2017, 13:03 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Войнова вышла в четвертьфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

ГОНКОНГ, 13 апр — Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по велоспорту на треке в Гонконге в индивидуальном спринте.

Войнова и Дарья Шмелева квалифицировались в 1/16 финала с 9-м и 10-м временем соответственно, но Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв австралийке Каарле Маккаллох.

Войнова в 1/8 финала победила Паулин Грабош из Германии и продолжает борьбу за медали.

Четвертьфиналы в спринте состоятся уже в четверг.
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Новости Велоспорта

Войнова и Шмелева гарантировали себе медаль в командном спринте на ЧМ в Гонконге

ГОНКОНГ, 12 апр — Р-Спорт. Серебряные призеры Олимпийских игр-2016 в велоспорте на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева гарантировали себе медаль чемпионата мира в командном спринте, пробившись в финал турнира, который стартовал в Гонконге.
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