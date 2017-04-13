Войнова вышла в четвертьфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте
ГОНКОНГ, 13 апр —
Р-Спорт. Российская велогонщица Анастасия Войнова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по велоспорту на треке в Гонконге в индивидуальном спринте.
Войнова и Дарья Шмелева квалифицировались в 1/16 финала с 9-м и 10-м временем соответственно, но Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв австралийке Каарле Маккаллох.
Войнова в 1/8 финала победила Паулин Грабош из Германии и продолжает борьбу за медали.
Четвертьфиналы в спринте состоятся уже в четверг.
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