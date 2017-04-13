Войнова вышла в четвертьфинал ЧМ по велоспорту на треке в индивидуальном спринте

Войнова и Дарья Шмелева квалифицировались в 1/16 финала с 9-м и 10-м временем соответственно, но Шмелева выбыла из борьбы на стадии 1/8 финала, проиграв австралийке Каарле Маккаллох.

Войнова в 1/8 финала победила Паулин Грабош из Германии и продолжает борьбу за медали.

Четвертьфиналы в спринте состоятся уже в четверг.