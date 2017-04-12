Новозеландцы выиграли мужской командный спринт на ЧМ по велотреку в Гонконге
ГОНКОНГ, 12 апр —
Р-Спорт. Сборная Новой Зеландии победила в мужском командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.
В финале новозеландцы опередили голландцев, завоевавших серебро.
В заезде за бронзу французы оказались быстрее поляков.
Ранее россияне Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев и Павел Якушевский не смогли преодолеть квалификацию.
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