Новозеландцы выиграли мужской командный спринт на ЧМ по велотреку в Гонконге

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, защитив титул чемпионок мира в командном спринте на мировом первенстве 2017 года Гонконге доказали, что на Олимпиаде-2020 в Токио они сделают все возможное, чтобы бороться за золото. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.