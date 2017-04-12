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12 апреля 2017, 17:35 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Новозеландцы выиграли мужской командный спринт на ЧМ по велотреку в Гонконге

ГОНКОНГ, 12 апр — Р-Спорт. Сборная Новой Зеландии победила в мужском командном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке в Гонконге.

В финале новозеландцы опередили голландцев, завоевавших серебро.

В заезде за бронзу французы оказались быстрее поляков.

Ранее россияне Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев и Павел Якушевский не смогли преодолеть квалификацию.
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Екимов: Войнова и Шмелева победой на ЧМ доказали обоснованность своих олимпийских амбиций

Екимов: Войнова и Шмелева победой на ЧМ доказали обоснованность своих олимпийских амбиций

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, защитив титул чемпионок мира в командном спринте на мировом первенстве 2017 года Гонконге доказали, что на Олимпиаде-2020 в Токио они сделают все возможное, чтобы бороться за золото. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.
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