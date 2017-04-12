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12 апреля 2017, 17:37 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Екимов: Войнова и Шмелева победой на ЧМ доказали обоснованность своих олимпийских амбиций

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, защитив титул чемпионок мира в командном спринте на мировом первенстве 2017 года Гонконге доказали, что на Олимпиаде-2020 в Токио они сделают все возможное, чтобы бороться за золото. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионками мира 2016 года в Лондоне.

«Я очень рад за девчонок, рад что они показали настоящий чемпионский характер, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы действительно связываем с ними большие олимпийские перспективы. Правда, время первого заезда меня немножко насторожило, хотя факт замены позиции в первом заезде говорит мне, что у них есть запас. Они пытаются что-то новое сделать».

Глава ФВСР также выразил уверенность, что в активе российской команды на этом чемпионате мира будут и другие награды.
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