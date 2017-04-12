Екимов: Войнова и Шмелева победой на ЧМ доказали обоснованность своих олимпийских амбиций

Войнова и Шмелева являются серебряными призерами командного спринта Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионками мира 2016 года в Лондоне.

«Я очень рад за девчонок, рад что они показали настоящий чемпионский характер, — подчеркнул собеседник агентства. — Мы действительно связываем с ними большие олимпийские перспективы. Правда, время первого заезда меня немножко насторожило, хотя факт замены позиции в первом заезде говорит мне, что у них есть запас. Они пытаются что-то новое сделать».

Глава ФВСР также выразил уверенность, что в активе российской команды на этом чемпионате мира будут и другие награды.