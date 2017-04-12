Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29404982/
12 апреля 2017, 15:41 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Войнова и Шмелева гарантировали себе медаль в командном спринте на ЧМ в Гонконге

ГОНКОНГ, 12 апр — Р-Спорт. Серебряные призеры Олимпийских игр-2016 в велоспорте на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева гарантировали себе медаль чемпионата мира в командном спринте, пробившись в финал турнира, который стартовал в Гонконге.

Российский дуэт в первом раунде показал результат 32,456 секунды и в финале поборется за золото с австралийками Карли Маккалох и Стефани Мортон.

Чемпионат мира завершится в Гонконге 16 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы