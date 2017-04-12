Войнова и Шмелева гарантировали себе медаль в командном спринте на ЧМ в Гонконге
ГОНКОНГ, 12 апр —
Р-Спорт. Серебряные призеры Олимпийских игр-2016 в велоспорте на треке Анастасия Войнова и Дарья Шмелева гарантировали себе медаль чемпионата мира в командном спринте, пробившись в финал турнира, который стартовал в Гонконге.
Российский дуэт в первом раунде показал результат 32,456 секунды и в финале поборется за золото с австралийками Карли Маккалох и Стефани Мортон.
Чемпионат мира завершится в Гонконге 16 апреля.
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