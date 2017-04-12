Врачи диагностировали у велогонщика Кавендиша вирус Эпштейна-Барра

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Кавендиш не принимал участие в гонках с 18 марта. Спортсмену необходимо длительное лечение, но в команде надеются, что он сможет принять участие в «Тур де Франс».

«Марк испытывал необъяснимую усталость во время тренировок, — сказал врач команды Джаррад ван Зюйдам. — К сожалению, нет специального эффективного лечения этого вируса, но все остальные необходимые меры для его восстановления будут приняты».

Вирус Эпштейна-Барра вызывает у больных множество неприятных симптомов: общую слабость, быструю утомляемость, плохой сон, головные боли, боли в мышцах, у некоторых — умеренное повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов, пневмонию, фарингиты, тошноту, боли в животе, диарею и рвоту. Также он становится причиной ряда тяжелых заболеваний, в том числе мононуклеоза.

Кавендиш является чемпионом мира в шоссейных гонках, он 30 раз выигрывал этапы «Тур де Франс». Велогонщик также является трехкратным чемпионом мира на треке, в 2016 году стал серебряным призером Олимпийских игр.