Врачи диагностировали у велогонщика Кавендиша вирус Эпштейна-Барра
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. У британского велогонщика Марка Кавендиша обнаружен вирус
Эпштейна-Барра (вирус герписа 4-го типа), который вызвал у спортсмена инфекционный мононуклеоз. Об этом сообщает команда Dimension Data, за которую выступает британский спринтер.
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Кавендиш не принимал участие в гонках с 18 марта. Спортсмену необходимо длительное лечение, но в команде надеются, что он сможет принять участие в «Тур де Франс».
«Марк испытывал необъяснимую усталость во время тренировок, — сказал врач команды Джаррад ван Зюйдам. — К сожалению, нет специального эффективного лечения этого вируса, но все остальные необходимые меры для его восстановления будут приняты».
Вирус
Кавендиш является чемпионом мира в шоссейных гонках, он 30 раз выигрывал этапы «Тур де Франс». Велогонщик также является трехкратным чемпионом мира на треке, в 2016 году стал серебряным призером Олимпийских игр.
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