Сборная Казахстана по велоспорту выступит на чемпионате мира на треке

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Данный чемпионат станет одним из важнейших стартов сезона для велосипедистов-трековиков. Известно, что в нем примут участие 40 команд из разных стран. В составе казахстанской сборной на чемпионат отправятся Артем Захаров, Султанмурат Миралиев, Роберт Гайнеев и Никита Панасенко.

«К чемпионату мира мы шли планомерно и целенаправленно. Нашей главной задачей было набрать достаточное количество очков на прошедших четырех Кубках мира в Апелдорне, Глазго, Кали и Лос-Анджелесе. Заодно спортсмены получили неоценимый опыт участия в международных соревнованиях. В целом, поставленная цель достигнута. Ребята отобрались на четыре вида дисциплин: Роберт Гайнеев на скрэтч, Никита Панасенко на групповую гонку по очкам, Артем Захаров на омниум и индивидуальную гонку преследования, у Султанмурата Миралиева есть допуск на омниум и групповую гонку. Также сборная находится в резервном списке на участие в гонке мэдисон. Как видите, в омниуме и групповой гонке сборную могут представить двое велогонщиков. Наша с Эрве Дагорне задача грамотно распределить силы спортсменов, исходя из их физического и психологического самочувствия.

Это не первый чемпионат мира для нас, однако пока громких побед нашим спортсменам сборной этого созыва завоевать на нем не удавалось. Но шансы, конечно же, есть. Захаров и Миралиев уже являются призерами Кубков мира, в которых, как известно, участвует элита трекового велоспорта. Так что ребята растут.

В плане технического оснащения могу сказать, что если раньше были проблемы, то сейчас на нас, как на трековую сборную, обратили должное внимание. На сегодняшний день мы имеем достойный инвентарь, соответствующий уровню международных соревнований и едем на велосипедах от топовых производителей.

Хорошие результаты на чемпионате откроют новые возможности для развития велоспорта в стране. Мы надеемся, что все больше юниоров обратятся в сторону трека. Несомненно, интерес к треку в последние годы значительно повысился, но молодые таланты продолжают выбирать для себя шоссе, несмотря на то, что в треке больше видов дисциплин, в которых можно себя попробовать, — отметил главный тренер казахстанской сборной по велоспорту на треке Владимир Бушанский.

Тренер-консультант национальной сборной Эрве Дагорне оценил возможности заявленных спортсменов. По его мнению команда может войти в Топ-8 лучших.

«Подготовка к чемпионату сначала проходила в Италии на шоссе, в конце марта мы вернулись в Астану. Во время тренировочных сборов спортсмены показали хорошие результаты и доказали, что способны проходить дистанции за рекордное время. Учитывая силы основных соперников и уровень подготовки нашей сборной, то можно смело утверждать, что мы заслуживаем место в топ-8 по итогам соревнования», — прокомментировал Дагорне.

По мнению члена сборной — Артема Захарова — результаты чемпионата мира часто бывают непредсказуемыми.

«Например, в прошлом году в скрэтче второе место занял мексиканец, хотя ничего подобного от него не ожидалось. Конечно, есть доминирующие страны, которые с большой долей вероятности могут оказаться на подиуме — это Австралия, Великобритания, Колумбия, но и такие страны, как Казахстан, Мексика или Гонконг могут “выстрелить” в любой момент».

Добавим, что мировое первенство пройдет в Гонконкге с 12 по 16 апреля.