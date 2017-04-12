Сборная Казахстана по велоспорту выступит на чемпионате мира на треке
Сборная Казахстана по велоспорту выступит на чемпионате мира на треке, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации велоспорта.
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Данный чемпионат станет одним из важнейших стартов сезона для
«К чемпионату мира мы шли планомерно и целенаправленно. Нашей главной задачей было набрать достаточное количество очков на прошедших четырех Кубках мира в Апелдорне, Глазго, Кали и
Это не первый чемпионат мира для нас, однако пока громких побед нашим спортсменам сборной этого созыва завоевать на нем не удавалось. Но шансы, конечно же, есть. Захаров и Миралиев уже являются призерами Кубков мира, в которых, как известно, участвует элита трекового велоспорта. Так что ребята растут.
В плане технического оснащения могу сказать, что если раньше были проблемы, то сейчас на нас, как на трековую сборную, обратили должное внимание. На сегодняшний день мы имеем достойный инвентарь, соответствующий уровню международных соревнований и едем на велосипедах от топовых производителей.
Хорошие результаты на чемпионате откроют новые возможности для развития велоспорта в стране. Мы надеемся, что все больше юниоров обратятся в сторону трека. Несомненно, интерес к треку в последние годы значительно повысился, но молодые таланты продолжают выбирать для себя шоссе, несмотря на то, что в треке больше видов дисциплин, в которых можно себя попробовать, — отметил главный тренер казахстанской сборной по велоспорту на треке Владимир Бушанский.
«Подготовка к чемпионату сначала проходила в Италии на шоссе, в конце марта мы вернулись в Астану. Во время тренировочных сборов спортсмены показали хорошие результаты и доказали, что способны проходить дистанции за рекордное время. Учитывая силы основных соперников и уровень подготовки нашей сборной, то можно смело утверждать, что мы заслуживаем место в топ-8 по итогам соревнования», — прокомментировал Дагорне.
По мнению члена сборной — Артема Захарова — результаты чемпионата мира часто бывают непредсказуемыми.
«Например, в прошлом году в скрэтче второе место занял мексиканец, хотя ничего подобного от него не ожидалось. Конечно, есть доминирующие страны, которые с большой долей вероятности могут оказаться на подиуме — это Австралия, Великобритания, Колумбия, но и такие страны, как Казахстан, Мексика или Гонконг могут “выстрелить” в любой момент».
Добавим, что мировое первенство пройдет в Гонконкге с 12 по 16 апреля.
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