Велогонщики РФ преодолели квалификацию в командной гонке на ЧМ в Гонконге
В Гонконге стартовал чемпионат мира по велоспорту на треке.
Российские велогонщики Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Алексей Курбатов, Сергей Шилов квалифицировались в первый круг в командной гонке с шестым результатом — 3.58,957.
Лучший результат в квалификации продемонстрировали австралийцы (3.50,577).
Женская сборная России (Гульназ Бадыкова, Тамара Балаболина, Мария Канцыбер, Лидия Малахова) не прошла квалификацию, став 12-й (4.35,657). Первое место заняли американки (4.17,722).
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