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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29402079/
12 апреля 2017, 12:54 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Велогонщики РФ преодолели квалификацию в командной гонке на ЧМ в Гонконге

В Гонконге стартовал чемпионат мира по велоспорту на треке.

Российские велогонщики Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Алексей Курбатов, Сергей Шилов квалифицировались в первый круг в командной гонке с шестым результатом — 3.58,957.

Лучший результат в квалификации продемонстрировали австралийцы (3.50,577).

Женская сборная России (Гульназ Бадыкова, Тамара Балаболина, Мария Канцыбер, Лидия Малахова) не прошла квалификацию, став 12-й (4.35,657). Первое место заняли американки (4.17,722).
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Новости Велоспорта

Россияне с шестым результатом квалифицировались в первый круг ЧМ в командной гонке

ГОНКОНГ, 12 апр — Р-Спорт. Российские велогонщики квалифицировались в первый круг в командной гонке с шестым результатом на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
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