Россияне с шестым результатом квалифицировались в первый круг ЧМ в командной гонке
ГОНКОНГ, 12 апр —
Р-Спорт. Российские велогонщики квалифицировались в первый круг в командной гонке с шестым результатом на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Алексей Курбатов, Сергей Шилов проехали командную гонку за 3 минуты 58,957 секунды, стали шестыми и проедут командную гонку в первом раунде с бельгийцами. Лучший результат в квалификации показали австралийцы (3.50,577).
В женской командной гонке сборная России (Гульназ Бадыкова, Тамара Балаболина, Мария Канцыбер, Лидия Малахова) не прошла квалификацию, показав 12-й результат (4.35,657). Лучший результат в квалификации показали американки (4.17,722).
Заезды первого раунда в командных гонках состоятся на чемпионате мира в вечерней сессии 12 апреля.
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