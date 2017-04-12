Сезон велопробегов стартует в Алматы 16 апреля

Сбор участников в 08:30 часов. Сам велопробег стартует в 09:00 с территории БЦ «Нурлы Тау» оттуда велоколонна направится в западном направлении и финиширует в Парке первого Президента. В целом, протяженность пути составляет 9 км.

Кроме того, перед стартом велопробега, все участники получат специальные номерки с помощью которых на финише определяются победители ценных призов. Главный приз — электровелосипед. Также присутствующие гости и любители активного отдыха ознакомятся с презентацией новой континентальной велокоманды Алматы «Apple Team».

На открытии велосипедного сезона наряду с горожанами примут участие и известные казахстанские спортсмены и артисты. В списке приглашенных гостей имеются такие именитые спортсмены как, трехкратный чемпион мира по панкратиону Ардак Назаров, чемпион мира по тяжелой атлетике Жасулан Кыдырбаев, серебренный призер Олимпийских игр 1988 году, заслуженный тренер РК Даулет Турлыханов, серебряный призер Олимпийский игр 2000 года по вольной борьбе Ислам Байрамуков, Олимпийский чемпион 2000 года по боксу Ермахан Ибраимов, двукратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай, серебренный призер ЧРК по фигурному катанию, участница ЧМ и Универсиады 2017 Айза Имамбек, шахматистка, гроссмейстер среди женщин, международный мастер Жансая Абдумалик, серебренный призер Казахстан Барысы 2015 Руслан Абдразаков, чемпион и призер открытого чемпионата СНГ по альпинизму в высотном классе (2001—2003) Максут Жумаев, а также актер и ведущий Даут Шайхисламов, эстрадные исполнители Айкын, группы «Асыл» и «Меломен», Алия Абилкайыр и другие.

Управление физической культуры и спорта города Алматы также сообщает, что в рамках городской масштабной программы «Спорттық Алматы» в этом году в мегаполисе состоится 20 велопробегов, в том числе и ночные. В целях безопасности, обязательным требованиям ко всем участникам является наличие защитных шлемов.

Добавим, что история алматинских велопробегов берет свое начало с 2009 года, когда на первом велопробеге городского масштаба приняло участие около 300 человек, с тех пор количество желающих увеличивается с каждым годом, завоевывая популярность у горожан и приобретая массовый характер. Три года назад в 2014 г. велосипедный спорт Казахстана отметил свое 100-летие!

Напомним, что в прошлом году в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе и популяризации активного спортивного отдыха за 21 мероприятий всего в велопробеге приняли участие более 19 000 человек.