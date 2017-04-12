Скорости Гонконга: сборная России по велотреку начинает борьбу за медали ЧМ

Всего на этот турнир заявлены 370 спортсменов (220 мужчин и 150 женщин) из 42 стран мира. Медали будут разыгрываться в 20 видах программы и, благодаря включению женского мэдисона в календарь соревнований, женских и мужских дисциплин в чемпионате мира теперь поровну.

Спринт

Большинство надежд на медали у сборной России связано со спринтерской группой, в состав которой вошли все российские призеры Игр в Рио-де-Жанейро. В Гонконге стартуют и Анастасия Войнова, и Дарья Шмелева, и Денис Дмитриев. Шмелева и Войнова после Олимпийских игр стартовали на чемпионате Европы во Франции, а Дмитриев вернулся к соревновательной практике только ко второй серии этапов Кубка мира, где одержал две победы в спринте.

«После этих двух побед думаю, что “камбэк” вполне удался, но мысли все уже только о чемпионате мира», — признался тогда Дмитриев. Своих амбиций он не скрывает, его цель выиграть «радужную» майку чемпиона мира в индивидуальном спринте, ведь в последние годы он всегда был на подиуме в этой дисциплине.

«Хочется осуществить свою мечту и выиграть в Гонконге», — добавил он.

«Денис доказал, что он очень мотивирован и настроен только на победу. Надежды, у меня в том числе, самые положительные, — заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. — Самое главное, что Денис на этапах Кубка мира сам себе доказал, что готов после перерыва бороться на равных с любым соперником. Он и девочки в командном спринте — это наш золотой генофонд велоспорта на Токио-2020, они могут обеспечить определенный зачет нашему велоспорту».

Впрочем, за медали в этом виде программы по силам в сборной России побороться не только Денису Дмитриеву, но и Павлу Якушевскому — действующему чемпиону Европы. А действующих обладательниц титула чемпионок мира в составе сборной России две — Анастасия Войнова и Дарья Шмелева. Этому дуэту предстоит защита титула в командном спринте, а Войновой также и в гите.

Темп

В темповой группе в индивидуальных видах стартуют Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов (групповая гонка), Евгения Романюта (скрэтч), Александр Евтушенко (индивидуальная гонка), Виктор Манаков (омниум), Диана Климова и Мария Аверина (мэдисон).

«У женщин в состав на командную гонку вошли Тамара Балаболина, Гульназ Бадыкова, Мария Канцыбер, Лидия Малахова, у мужчин — Сергей Шилов, Александр Евтушенко, Владислав Куликов, Алексей Курбатов, Виктор Манаков, Андрей Сазанов», — сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

Чемпионат мира пройдет в Гонконге с 12 по 16 апреля.