Велогонщик Скарпони заменит Ару в роли капитана «Астаны» на «Джиро д’Италия»

Победитель «Джиро д’Италия"-2011 Скарпони заменит в роли капитана Фабио Ару, который получил травму колена на тренировке в Испании.

«Как мы уже сообщали вчера, Фабио предстоит пройти полный курс лечения и восстановления после травмы. Для всех нас его полное выздоровление стоит на первом плане, так что дальнейший календарь гонщика будет зависеть от времени восстановления и результатов в первых гонках после этого, поэтому он не сможет выйти на старт своей домашней гонки», — заявил генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

«Джиро д’Италия» стартует на Сардинии 5 мая.