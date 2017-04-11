Велогонщик Скарпони заменит Ару в роли капитана «Астаны» на «Джиро д’Италия»
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Итальянский велогонщик Микеле Скарпони станет капитаном «Астаны» на 100-й супермногодневке «Джиро д’Италия», сообщается на официальном сайте команды.
Победитель «Джиро д’Италия"-2011 Скарпони заменит в роли капитана Фабио Ару, который получил травму колена на тренировке в Испании.
«Как мы уже сообщали вчера, Фабио предстоит пройти полный курс лечения и восстановления после травмы. Для всех нас его полное выздоровление стоит на первом плане, так что дальнейший календарь гонщика будет зависеть от времени восстановления и результатов в первых гонках после этого, поэтому он не сможет выйти на старт своей домашней гонки», — заявил генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.
«Джиро д’Италия» стартует на Сардинии 5 мая.
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