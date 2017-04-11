Велогонщик «Астаны» Фабио Ару из-за травмы колена пропустит «Джиро д’Италия»

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Ару получил травму колена в результате падения во время тренировки в Испании восемь дней назад. Обследование выявило у велогонщика препателлярный бурсит (воспаление сумки надколенника), который вызывает боли при кручении педалей.

«В течение следующих десяти дней Ару прописано определенное лечение и покой. 20 апреля будет проведено повторное обследование, которое сможет выявить изменения в состоянии колена. Ввиду сложившейся ситуации руководство команды «Астана» приняло решение о том, что, к сожалению, Фабио Ару не примет участия в «Джиро д’Италия"-2017», — говорится в сообщении.

«Я очень расстроен случившимся. Я мечтал о том, чтобы стартовать на «Джиро д’Италия» на Сардинии. И я, и вся команда многие месяцы готовились к этой гонке. К сожалению, случившийся инцидент и полученная травма не позволяют мне подготовиться к гонке в той мере, в которой это необходимо. Поэтому с огромным сожалением я вынужден отказаться от участия в «Джиро», — цитирует Фабио Ару официальный сайт команды.

Ару назывался в числе главных фаворитов «Джиро д’Италия"-2017. В 2014-м году он стал третьим в общем зачете, а в 2015-м — уже вторым. В то же году итальянец выиграл «Вуэльту».