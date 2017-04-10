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10 апреля 2017, 16:56 | Летние: Велоспорт | УНИАН

На чемпионате мира по велоспорту выступят 9 украинских спортсменов

В ближайшую среду, 12 апреля, в Гонконге стартует чемпионат мира по велосипедному спорту, сообщает НОК Украины.

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На главном старте сезона украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом — заявка нашей сборной насчитывает 9 спортсменов.

Состав сборной Украины:

мужчины: Андрей Винокуров, Роман Гладыш, Виталий Гринев, Тарас Шевчук.

женщины: Любовь Басова, Татьяна Климченко, Оксана Клячина, Анна Нагорная, Елена Старикова.

Как сообщал УНИАН, ЧМ продлится до воскресенья, 16 апреля.

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