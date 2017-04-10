На чемпионате мира по велоспорту выступят 9 украинских спортсменов

Украинского велогонщика Андрея Гривко, выступающего за команду Astana, сняли с многодневной гонки «Тур Дубая» за то, что он ударил немца Марселя Киттеля (команда Quick-Step Floors) во время третьего этапа гонки. Об этом сообщает Cyclingnews.