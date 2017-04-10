Определен состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира в Гонконге

Ранее главный тренер сборной России Сергей Ковпанец сообщил, что в состав команды вошли: Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Татьяна Киселева, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Кирилл Самусенко, Алексей Ткачев, Александр Васюхно, Александр Дубченко, Гульназ Бадыкова, Дмитрий Страхов, Евгения Романюта, Александр Евтушенко, Виктор Манаков, Диана Климова и Мария Аверина. Оставалось определить составы в командных гонках.

«У женщин в состав на командную гонку вошли Тамара Балаболина, Гульназ Быдыкова, Мария Канцыбер, Лидия Малахова, у мужчин — Сергей Шилов, Александр Евтушенко, Владислав Куликов, Алексей Курбатов, Виктор Манаков, Андрей Сазанов», — сообщил Ковпанец по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат мира-2017 по велоспорту на треке пройдет с 12 по 16 апреля.