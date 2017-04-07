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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29355656/
7 апреля 2017, 20:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Испанский велогонщик Алехандро Вальверде победил на пятом этапе «Тура Страны Басков»

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar Team победил на пятом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», проходящей по дорогам одноименной испанской автономии.

Вальверде в пятницу первым преодолел дистанцию в 139,8 км за 3 часа 26 минут и 32 секунды. Вторым стал француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale, третьим — колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale-Drapac Pro Cycling Team. Лучшим из россиян стал гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий, занявший 20-е место.

Вальверде (20:05.18) благодаря победе на этапе вышел в лидеры общего зачета, второе место занимает Уран, третье — Барде. Чернецкий идет 16-м.

«Тур Страны Басков» завершится в субботу индивидуальной гонкой с раздельным стартом.
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