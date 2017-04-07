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7 апреля 2017, 9:29 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Велогонщик «Астаны» пострадал во время массового завала на «Туре Страны Басков»

Один из лидеров «Астана» Луис Леон Санчес попал в массовый завал на последнем километре четвертого этапа многодневной гонки «Тур Страны Басков», сообщается на сайте велокоманды.

Луис Леон Санчес ехал в группе лидеров. Увеличить
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Сразу несколько гонщиков из лидирующей группы, включая Санчеса, упали при выходе с последнего поворота на финишную прямую в Бильбао. К счастью, для гонщика «Астаны» обошлось без серьезных травм.

«Могу сказать, что сегодня наши ребята прекрасно себя проявили, поддерживая Санчеса и помогая ему подготовиться к возможному спринту. Но удача была не на нашей стороне», — сказал спортивный директор «Астаны» Джузеппе Мартинелли.

«Действительно, сегодня нам не повезло. Но тем, как команда работала впереди, догоняя отрыв, мы продемонстрировали нашу силу и готовность к борьбе», — добавил спортивный директор «Астаны» Александр Шефер.

Победителем этапа из Сан-Себастьяна до Бильбао, протяженностью 174,1 километр после поздней атаки стал словенский гонщик Примош Роглич. Представитель «Астаны» Сергей Чернецкий, вместе с Луисом Леоном Санчесом находившийся в группе лидеров, финишировал 25-м.

«Тем не менее, хотя бы Сергею Чернецкому удалось остаться в группе фаворитов, и теперь он 15-й в общем зачете всего в трех секундах от лидера. Завтра будет очень важный этап, и в целом, он подходит Сергею. Посмотрим, что мы сможем показать на этом этапе», — подытожил Мартинелли.

Пятый этап с традиционным для «Тура Страны Басков» финальным восхождением на Аррате. Дистанция этапа составил 139,8 км.

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