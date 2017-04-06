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6 апреля 2017, 19:50 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Словенский велогонщик Роглич победил на четвертом этапе «Тура Страны Басков»

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Team LottoNL — Jumbo победил на четвертом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», проходящей по дорогам одноименной испанской автономии.

Роглич в четверг финишировал первым со временем 4 часа 23 минуты 46 секунд. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb), третьим — итальянец Джованни Висконти (Bahrain-Merida). Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий занял 25-е место.

В общем зачете лидирует испанец Давид Де ла Крус из команды Quick-Step Floors— 16 часов 38 минут 43 секунды. Второе место занимает Роглич, третье — поляк Михал Квятковский (Sky). Чернецкий идет 15-м.

Пятый этап «Тура Страны Басков» пройдет в пятницу.
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