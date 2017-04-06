Словенский велогонщик Роглич победил на четвертом этапе «Тура Страны Басков»
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Team LottoNL — Jumbo победил на четвертом этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», проходящей по дорогам одноименной испанской автономии.
Роглич в четверг финишировал первым со временем 4 часа 23 минуты 46 секунд. Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюс (Sunweb), третьим — итальянец Джованни Висконти (Bahrain-Merida). Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий занял 25-е место.
В общем зачете лидирует испанец Давид Де ла Крус из команды
Пятый этап «Тура Страны Басков» пройдет в пятницу.
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