15 зарубежных команд уже заявились на киевскую международную велогонку Race Horizon Park 2017
Заявки на участие в киевской международной велогонке Race Horizon Park-2017 уже успели подать 15 зарубежных команд из одиннадцати стран, среди которых Азербайджан, Беларусь, Германия, Дания, Казахстан, Нидерланды, Италия, Польша, Сербия, США и Чехия, сообщали УНИАН в
пресс-службе соревнований.
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Регистрация команд на велогонки Horizon Park Race for Peace, Horizon Park Race Maidan и Horizon Park Classic продлится до 10-го мая.
Таким образом, у других зарубежных коллективов, а также у команд из Украины остается еще месяц, чтобы зарегистрироваться для участия в традиционных киевских стартах.
Уже сейчас вырисовывается основное противостояние, которое развернется в последний
«Нашей команде всегда очень нравится приезжать в Украину и конкретно в Киев», — говорит Сьюзан Вестермайер,
С традиционно большой мотивацией в Киев приедет белорусская команда Minsk Cycling Club. Велоклуб из столицы Беларуси планирует привезти не только сильного спринтера Сергея Попка и известного универсала Константина Клименкова, но и украинского гонщика Александра Головаша, ранее также выступавшего за
Кроме того, внимание на себя в списке заявленных коллективов обращают региональная команда Veloclub Ratisbona из Германии, сербы из CCN Metalac и американская Team Novo Nordisk, за которую выступают исключительно спортсмены, страдающие сахарным диабетом.
Такой большой и ранний интерес
С таким рекордным темпом регистрации команд организационный комитет Race Horizon Park не исключает рекордного состава участников в этом году. В этой связи организаторы призывают украинские команды, которые еще не выполнили формальности и не зарегистрироваться, поспешить с подачей заявок и не затягивать вплоть до 10-го мая.
Ежегодная международная гонка на шоссе Race Horizon Park, которая проходит на протяжении 3-х дней и совпадает с Днем Киева, уже стала традиционным и главным спортивным праздником на Майдане Незалежности, Крещатике и центральных улицах Киева. Программа гонки предусматривает международные соревнования по велоспорту на шоссе: Horizon Park Race for Peace (26 мая), Horizon Park Race Maidan (27 мая) и Horizon Park Classic (28 мая). В рамках гонки также пройдут международные велосоревнования для женщин Horizon Park Women Challenge (27 мая) и VR Women ITT (28 мая).
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