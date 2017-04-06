«Газпром-Русвело» на гонке во Франции почтит память погибших при взрыве в Петербурге
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Велогонщики российской проконтинентальной команды «Газпром-Русвело» выйдут на старт 4-го этапа многодневки Circuit Cycliste Sarthe — Pays de la Loire во Франции в траурных повязках в память о погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе команды.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.
«Мы находимся далеко от дома сейчас и были шокированы новостями из Петербурга, хотим выразить соболезнования семьям и близким погибших», — сообщил агентству «Р-Спорт» гонщик команды Роман Майкин.
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