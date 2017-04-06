Винокуров: История с велогонкой в Льеже стара как мир, а обвинения неправомерны
МОСКВА, 6 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров заявил, что ему непонятно, почему история с монументальной классической гонкой «Льеж — Бастонь — Льеж» всплывает каждый раз как новая, хотя обвинения в его адрес неправомерны.
Издание Le Soir сообщило на прошлой неделе, что суд первой инстанции в Льеже рассмотрит дело Винокурова и россиянина Александра Колобнева. Обвинения, которые первоначально появились в СМИ несколько лет назад, сводятся к тому, что Винокуров выплатил Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» в 2010 году. Оба ранее неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки.
«Эта тема стара как мир, но
Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, Колобнев — призером Игр-2008.
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