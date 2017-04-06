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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29333381/
6 апреля 2017, 10:20 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Винокуров: История с велогонкой в Льеже стара как мир, а обвинения неправомерны

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров заявил, что ему непонятно, почему история с монументальной классической гонкой «Льеж — Бастонь — Льеж» всплывает каждый раз как новая, хотя обвинения в его адрес неправомерны.

Издание Le Soir сообщило на прошлой неделе, что суд первой инстанции в Льеже рассмотрит дело Винокурова и россиянина Александра Колобнева. Обвинения, которые первоначально появились в СМИ несколько лет назад, сводятся к тому, что Винокуров выплатил Колобневу 150 тысяч евро за то, чтобы соперник поддался ему на финише гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» в 2010 году. Оба ранее неоднократно опровергали информацию о договорном характере гонки.

«Эта тема стара как мир, но почему-то западные журналисты так любят каждый раз преподносить ее как что-то новое. Я уже неоднократно заявлял — никакой взятки не было. Как и прежде, моя позиция не изменилась, я давно говорил об этом, и мне нечего добавить. Что касается самого слушания, в эти сроки я буду с командой на “Джиро д’Италия”, и, конечно, представлять мои интересы будет адвокат», — сообщил Винокуров агентству «Р-Спорт».

Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, Колобнев — призером Игр-2008.
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