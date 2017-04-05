Испанский велогонщик Де ла Крус победил на третьем этапе «Тура Страны Басков»

В среду испанец стал первым на третьем этапе со временем 3 часа 54 минуты 25 секунд. Вторым финишировал поляк Михал Квятковский (Sky), третьим — австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe). Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий стал 23-м.

В общем зачете в лидеры вышел Де ла Крус — 12 часов 14 минут 54 секунды. Вторым идет Маккарти, третьим — испанец Алехандро Вальверде из Movistar. Чернецкий занимает 18-е место.

Четвертый этап «Тура Страны Басков» пройдет в четверг.