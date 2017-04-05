Испанский велогонщик Де ла Крус победил на третьем этапе «Тура Страны Басков»
Испанский велогонщик Давид Де ла Крус из команды
Quick-Step Floors финишировал первым на третьем этапе многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», проходящей по дорогам одноименной испанской автономии.
В среду испанец стал первым на третьем этапе со временем 3 часа 54 минуты 25 секунд. Вторым финишировал поляк Михал Квятковский (Sky), третьим — австралиец Джей Маккарти (Bora-Hansgrohe). Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий стал 23-м.
В общем зачете в лидеры вышел Де ла Крус — 12 часов 14 минут 54 секунды. Вторым идет Маккарти, третьим — испанец Алехандро Вальверде из Movistar. Чернецкий занимает 18-е место.
Четвертый этап «Тура Страны Басков» пройдет в четверг.
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