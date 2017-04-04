Альбазини выиграл второй этап веломногодневки «Тур страны басков»
Швейцарец Михаэль Альбазини, выступающий за команду
Orica-Scott, победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур страны басков».
В общем зачёте лидирует австралиец Майкл Мэтьюз из команды Sunweb.
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур страны басков»
Второй этап.
1. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) — 4:35.22.
2. Максимилиано Ричезе (Аргентина,
3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…
44. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…
91. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin)…
118. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время.
Общая классификация. После второго этапа
1. Майкл Мэтьюз (Австралия, Sunweb) — 8:20.29.
2. Максимилиано Ричезе (Аргентина,
3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…
26. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…
123. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время…
127. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin) — +1.29.
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