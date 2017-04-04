Альбазини выиграл второй этап веломногодневки «Тур страны басков»

В общем зачёте лидирует австралиец Майкл Мэтьюз из команды Sunweb.



Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур страны басков»

Второй этап. Ируна-Памплона — Эльсиего. 173,4 км



1. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) — 4:35.22.

2. Максимилиано Ричезе (Аргентина, Quick-Step Floors).

3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…

44. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…

91. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin)…

118. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время.



Общая классификация. После второго этапа

1. Майкл Мэтьюз (Австралия, Sunweb) — 8:20.29.

2. Максимилиано Ричезе (Аргентина, Quick-Step Floors).

3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…

26. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…

123. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время…

127. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin) — +1.29.