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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29315087/
4 апреля 2017, 20:12 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Альбазини выиграл второй этап веломногодневки «Тур страны басков»

Швейцарец Михаэль Альбазини, выступающий за команду Orica-Scott, победил на втором этапе веломногодневки Мирового тура «Тур страны басков».

В общем зачёте лидирует австралиец Майкл Мэтьюз из команды Sunweb.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Тур страны басков»
Второй этап. Ируна-Памплона — Эльсиего. 173,4 км

1. Михаэль Альбазини (Швейцария, Orica-Scott) — 4:35.22.
2. Максимилиано Ричезе (Аргентина, Quick-Step Floors).
3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…
44. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…
91. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin)…
118. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время.

Общая классификация. После второго этапа
1. Майкл Мэтьюз (Австралия, Sunweb) — 8:20.29.
2. Максимилиано Ричезе (Аргентина, Quick-Step Floors).
3. Шен Де Би (Бельгия, Lotto Soudal)…
26. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана»)…
123. Матвей Мамыкин (Россия, Katusha — Alpecin) — то же время…
127. Максим Бельков (Россия, Katusha — Alpecin) — +1.29.
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