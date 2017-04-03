Австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс выиграл первый этап на «Туре Страны Басков»

В понедельник на финише этапа протяженностью 153,3 км Мэттьюс опередил соотечественников Джея Маккарти (Bora-Hansgrohe) и Саймона Герранса (ORICA-Scott), ставших вторым и третьим соответственно.

Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий занял 26-е место.

Второй этап многодневки протяженностью 173,4 км пройдет во вторник. Велогонка завершится в субботу.