Австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс выиграл первый этап на «Туре Страны Басков»
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Австралиец Майкл Мэттьюс из команды Sunweb стал победителем первого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Тур Страны Басков», проходящей по дорогам одноименной испанской автономии.
В понедельник на финише этапа протяженностью 153,3 км Мэттьюс опередил соотечественников Джея Маккарти (Bora-Hansgrohe) и Саймона Герранса (ORICA-Scott), ставших вторым и третьим соответственно.
Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий занял 26-е место.
Второй этап многодневки протяженностью 173,4 км пройдет во вторник. Велогонка завершится в субботу.
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