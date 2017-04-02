Бельгиец Филипп Жильбер одержал победу на велогонке «Тур Фландрии»

Жильбер в воскресенье на дистанции 260 километров показал время 6 часов 23 минуты 45 секунд. Вторым финишировал еще один бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing, а третьим стал партнер Жильбера по команде голландец Ники Терпстра.

Жильбер ранее становился третьим на «Туре Фландрии» в 2009 и 2010 годах.