Суд Льежа рассмотрит дело о подкупе российского велогонщика Колобнева 15 мая

Инцидент произошел в 2010 году, Винокуров, который одержал победу в многодневке в том году, обвиняется в том, что дал взятку Колобневу в размере $150 тысяч двумя траншами за «сдачу» гонки. Оба спортсмена отрицают свою вину.

Колобнев объявил о завершении карьеры в январе 2017 года, он завоевал на ОИ-2008 бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке. Также в его активе две серебряные медали на чемпионатах мира. Последней командой россиянина была «Газпром-Русвело».