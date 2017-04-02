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2 апреля 2017, 13:58 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Суд Льежа рассмотрит дело о подкупе российского велогонщика Колобнева 15 мая

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Суд города Льежа рассмотрит дело о подкупе бывшего российского велогонщика Александра Колобнева казахстанцем Александром Винокуровым в ходе гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» 15 мая. Об этом сообщает портал Le Soir.

Инцидент произошел в 2010 году, Винокуров, который одержал победу в многодневке в том году, обвиняется в том, что дал взятку Колобневу в размере $150 тысяч двумя траншами за «сдачу» гонки. Оба спортсмена отрицают свою вину.

Колобнев объявил о завершении карьеры в январе 2017 года, он завоевал на ОИ-2008 бронзовую медаль в групповой шоссейной гонке. Также в его активе две серебряные медали на чемпионатах мира. Последней командой россиянина была «Газпром-Русвело».
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