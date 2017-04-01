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1 апреля 2017, 17:21 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по велосипедному спорту Владимир Петров

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт. Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по велосипедному спорту Владимир Петров, сообщается на официальном сайте Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

Петров умер в субботу, 1 апреля. 13 апреля ему исполнился бы 81 год.

«Федерация велосипедного спорта России выражает искренние соболезнования семье и близким Владимира Петрова», — говорится в сообщении.

Петров в 1967 году вместе с Валерием Кравцовым создал в Куйбышеве велосипедный центр, который впоследствии стал ведущим в стране. В Куйбышевском велоцентре были подготовлены четыре олимпийских чемпиона — Валерий Ярды, Борис Шухов, Сергей Сухорученков и Анатолий Яркин. Также выпускниками центра являются 32 чемпиона мира, 12 победителей Кубка мира, восемь победителей Кубка Европы.

В 1980 году Владимир Петров сделал выбор в пользу трековых велогонок. Его воспитанники Марат Ганеев, Сергей Никитенко, Константин Храбцов и многие другие не раз становились чемпионами мира по велоспорту на треке.
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