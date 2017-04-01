В Москве скончался заслуженный тренер СССР по велоспорту Владимир Петров

Владимир Петрович Петров родился 13 апреля 1936 г. в Куйбышеве. В 60-е гг. прошлого века создал в Куйбышеве велоцентр, который впоследствии стал крупнейшим в стране.

В 1970 — 1990 гг. тренер сборных команд СССР. Тренер сборной СССР по треку на Олимпийских играх 1972, 1976, 1980, 1988 гг. Вице-президент Федерации велосипедного спорта России.

Благодаря заслугам Владимира Петровича в 1980 г. вся сборная СССР по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов.

В конце 1980-х гг. Петров переехал в Москву, но продолжал поддерживать связь с Самарским регионом.

Владимир Петров воспитал олимпийских чемпионов Бориса Шухова, Сергея Сухорученкова, Анатолия Яркина, Валерия Ярды, чемпионов мира Сергея Никитенко, многократных победителей Велогонок мира Александра Гусятникова, Александра Аверина и многих других. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».

Супруга Владимира Петровича, Галина Александровна, передала самарцам искренние слова благодарности за уважение, любовь и память о Владимире Петрове.