В Москве скончался заслуженный тренер СССР по велоспорту Владимир Петров
Ночью в субботу, 1 апреля, в Москве на 81 году жизни после болезни скончался мастер спорта, заслуженный тренер СССР по велоспорту, Почетный президент Союза велосипедистов Самарской области Владимир Петров.
Владимир Петрович Петров родился 13 апреля 1936 г. в Куйбышеве. В 60-е гг. прошлого века создал в Куйбышеве велоцентр, который впоследствии стал крупнейшим в стране.
В 1970 — 1990 гг. тренер сборных команд СССР. Тренер сборной СССР по треку на Олимпийских играх 1972, 1976, 1980, 1988 гг.
Благодаря заслугам Владимира Петровича в 1980 г. вся сборная СССР по шоссейным гонкам состояла только из куйбышевских спортсменов.
В конце 1980-х гг. Петров переехал в Москву, но продолжал поддерживать связь с Самарским регионом.
Владимир Петров воспитал олимпийских чемпионов Бориса Шухова, Сергея Сухорученкова, Анатолия Яркина, Валерия Ярды, чемпионов мира Сергея Никитенко, многократных победителей Велогонок мира Александра Гусятникова, Александра Аверина и многих других. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отличие».
Супруга Владимира Петровича, Галина Александровна, передала самарцам искренние слова благодарности за уважение, любовь и память о Владимире Петрове.
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