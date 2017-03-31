Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29271827/
31 марта 2017, 16:50 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Двадцать шесть спортсменов вошли в заявку сборной России на ЧМ по велотреку

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Двадцать шесть спортсменов вошли в состав сборной России на апрельский чемпионат мира по велоспорту на треке в Гонконге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.

«В командном и индивидуальном спринте у нас выступят призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, — заметил Ковпанец. — За награды в кейрине поборются Войнова и Татьяна Киселева. Эти же две спортсменки плюс Шмелева будут заявлены на гит».

В личном мужском спринте выступят бронзовый призер ОИ-2016 Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский и Кирилл Самусенко. Дмитриев, Якушевский, Самусенко и Алексей Ткачев заявлены в командный спринт. В гите выступят Александр Васюхно и Александр Дубченко.

«В групповой гонке выступят Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов, в скретче — Евгения Романюта, индивидуальной гонке — Александр Евтушенко, омниуме — Виктор Манаков, мэдисоне — Диана Климова и Мария Аверина», — сообщил главный тренер.

«Всего в заявку на чемпионат мира вошло 26 спортсменов, но мы пока не хотим публично называть фамилии тех, кто выступит в командных гонках, чтобы избежать психологического давления, — продолжил Ковпанец. — Командные четверки мы определим 11 апреля».

Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет с 12 по 16 апреля. Первые российские участники турнира, как сообщил тренер, собираются приехать в Гонконг 7—8 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
31 марта

Резерв и самоокупаемость: Минспорт расставил приоритеты на ближайшие годы

Тренировочная группа биатлониста Шипулина будет сохранена

Без пятой Олимпиады: Плющенко завершил карьеру фигуриста