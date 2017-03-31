Двадцать шесть спортсменов вошли в заявку сборной России на ЧМ по велотреку

«В командном и индивидуальном спринте у нас выступят призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, — заметил Ковпанец. — За награды в кейрине поборются Войнова и Татьяна Киселева. Эти же две спортсменки плюс Шмелева будут заявлены на гит».

В личном мужском спринте выступят бронзовый призер ОИ-2016 Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский и Кирилл Самусенко. Дмитриев, Якушевский, Самусенко и Алексей Ткачев заявлены в командный спринт. В гите выступят Александр Васюхно и Александр Дубченко.

«В групповой гонке выступят Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов, в скретче — Евгения Романюта, индивидуальной гонке — Александр Евтушенко, омниуме — Виктор Манаков, мэдисоне — Диана Климова и Мария Аверина», — сообщил главный тренер.

«Всего в заявку на чемпионат мира вошло 26 спортсменов, но мы пока не хотим публично называть фамилии тех, кто выступит в командных гонках, чтобы избежать психологического давления, — продолжил Ковпанец. — Командные четверки мы определим 11 апреля».