Двадцать шесть спортсменов вошли в заявку сборной России на ЧМ по велотреку
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Двадцать шесть спортсменов вошли в состав сборной России на апрельский чемпионат мира по велоспорту на треке в Гонконге. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Сергей Ковпанец.
«В командном и индивидуальном спринте у нас выступят призеры Олимпиады-2016 Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, — заметил Ковпанец. — За награды в кейрине поборются Войнова и Татьяна Киселева. Эти же две спортсменки плюс Шмелева будут заявлены на гит».
В личном мужском спринте выступят бронзовый призер ОИ-2016 Денис Дмитриев, чемпион Европы Павел Якушевский и Кирилл Самусенко. Дмитриев, Якушевский, Самусенко и Алексей Ткачев заявлены в командный спринт. В гите выступят Александр Васюхно и Александр Дубченко.
«В групповой гонке выступят Гульназ Бадыкова и Дмитрий Страхов, в скретче — Евгения Романюта, индивидуальной гонке — Александр Евтушенко, омниуме — Виктор Манаков, мэдисоне — Диана Климова и Мария Аверина», — сообщил главный тренер.
«Всего в заявку на чемпионат мира вошло 26 спортсменов, но мы пока не хотим публично называть фамилии тех, кто выступит в командных гонках, чтобы избежать психологического давления, — продолжил Ковпанец. — Командные четверки мы определим 11 апреля».
Чемпионат мира по велоспорту на треке пройдет с 12 по 16 апреля. Первые российские участники турнира, как сообщил тренер, собираются приехать в Гонконг
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