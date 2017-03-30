Astana Bike «списала» деньги со счетов пользователей до начала сезона

«На днях, проверяя личный кабинет, я обнаружил, что на моём счёте — 650 тенге. Сегодня в течение дня мне на телефон пришли два сообщения — первое о том, что я, якобы, пользовался системой в течение 15 минут. А второе о том, что время использования составило 5 часов, 25 минут. Сумма к оплате составила 3000 тенге (…) И теперь мой баланс — минус 2350», — написал на своей странице в Фейсбук Иван Тулин.



Такое же сообщение только с суммой 36 тысяч тенге получила Жанар Смагулова.



В ответ на жалобы официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk Kazyna Trust» Лима Диас сообщила, что техническая служба проводит тестирование станций перед новым сезоном, также к открытию проводятся сервисные работы по обновлению базы данных.



«Система в этой связи отправила сообщение некоторым пользователям. Проблема устранена, балансы не тронуты», — добавила она.



О проводимых работах были уведомлены все пользователи системы.