Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29252640/
30 марта 2017, 10:10 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Astana Bike «списала» деньги со счетов пользователей до начала сезона

Пользователи системы велопроката Astana Bike пожаловались на неожиданное списание денег со своих счетов, и это при том, что сезон велопроката еще закрыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пользователи системы <span class=error>велопроката</span> Astana <span class=error>Bike</span> пожаловались на неожиданное списание денег со своих счетов и это при том что сезон <span class=error>велопроката</span> еще закрыт передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На днях, проверяя личный кабинет, я обнаружил, что на моём счёте — 650 тенге. Сегодня в течение дня мне на телефон пришли два сообщения — первое о том, что я, якобы, пользовался системой в течение 15 минут. А второе о том, что время использования составило 5 часов, 25 минут. Сумма к оплате составила 3000 тенге (…) И теперь мой баланс — минус 2350», — написал на своей странице в Фейсбук Иван Тулин.

Такое же сообщение только с суммой 36 тысяч тенге получила Жанар Смагулова.

В ответ на жалобы официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk Kazyna Trust» Лима Диас сообщила, что техническая служба проводит тестирование станций перед новым сезоном, также к открытию проводятся сервисные работы по обновлению базы данных.

«Система в этой связи отправила сообщение некоторым пользователям. Проблема устранена, балансы не тронуты», — добавила она.

О проводимых работах были уведомлены все пользователи системы.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

Финансовые условия боя Головкин - Сондерс согласованы

Роуч сделал прогноз на поединки Головкина с Уордом и Альваресом

Роуч прокомментировал отказ Джейкобса от повторного взвешивания перед боем с Головкиным