Велогонщица Забелинская продает автомобиль, подаренный за выступление на ОИ-2016

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«Продается! 2750000 без торга», — написала Забелинская, также выложив фотографию и технический паспорт автомобиля.

В активе Забелинской также две бронзовые награды Олимпиады 2012 года.

По завершении Олимпиады в Рио-де-Жанейро несколько российских олимпийцев, в том числе победительница соревнований по спортивной гимнастике Алия Мустафина, обладательница двух серебряных наград пловчиха Юлия Ефимова, бронзовый призер велосипедист Денис Дмитриев и одна из спортсменок сборной страны по синхронному плаванию, решили продать подаренные им автомобили.

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