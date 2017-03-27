Велогонщица Забелинская продает автомобиль, подаренный за выступление на ОИ-2016
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по велоспорту на шоссе Ольга Забелинская выставила на продажу автомобиль BMW X4, подаренный ей «Фондом поддержки олимпийцев» за достижения на Играх в
Рио-де-Жанейро. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Facebook.
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«Продается! 2750000 без торга», — написала Забелинская, также выложив фотографию и технический паспорт автомобиля.
В активе Забелинской также две бронзовые награды Олимпиады 2012 года.
По завершении Олимпиады в
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