Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29209989/
27 марта 2017, 1:08 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Ван Авермат упрочил лидерство в рейтинге Мирового тура UCI после «Гент-Вевельгем»

Бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing упрочил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после классической велогонки Мирового тура «Гент-Вевельгем», сообщается на официальном сайте UCI.

Ван Авермат в воскресенье одержал победу в гонке. Бельгиец теперь имеет в активе 1498 очков. На втором месте идет Петер Саган (Bora-Hansgrohe), занявший на «Гент-Вевельгем» третье место, в активе словака 1215 очков. На третье место с 13-го переместился испанец Альберто Контадор (823) из Trek-Segafredo.

Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 баллов), опустившийся с 14-го на 18-е место.

В командном зачете лидирует бельгийская Quick-Step Floors (4131), американская BMC Racing — на втором месте (3663), на третьем — австралийская Orica-Scott (3103).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США