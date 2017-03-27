Ван Авермат упрочил лидерство в рейтинге Мирового тура UCI после «Гент-Вевельгем»

Ван Авермат в воскресенье одержал победу в гонке. Бельгиец теперь имеет в активе 1498 очков. На втором месте идет Петер Саган (Bora-Hansgrohe), занявший на «Гент-Вевельгем» третье место, в активе словака 1215 очков. На третье место с 13-го переместился испанец Альберто Контадор (823) из Trek-Segafredo.

Лучшим из россиян остается велогонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин (440 баллов), опустившийся с 14-го на 18-е место.