Ван Авермат упрочил лидерство в рейтинге Мирового тура UCI после «Гент-Вевельгем»
Бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC Racing упрочил лидерство в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) после классической велогонки Мирового тура «Гент-Вевельгем», сообщается на официальном сайте UCI.
Ван Авермат в воскресенье одержал победу в гонке. Бельгиец теперь имеет в активе 1498 очков. На втором месте идет Петер Саган (Bora-Hansgrohe), занявший на «Гент-Вевельгем» третье место, в активе словака 1215 очков. На третье место с 13-го переместился испанец Альберто Контадор (823) из
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