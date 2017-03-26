Испанец Алехандро Вальверде стал победителем велогонки «Вуэльта Каталония»
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar стал победителем многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».
На заключительном, седьмом этапе протяженностью 138,7 км Вальверде стал первым со временем 3 часа 8 минут 50 секунд. Второе место занял колумбиец Харлинсон Пантано (Trek-Segafredo), третье — француз Артур Вишо (FDJ).
В общем зачете Вальверде победил со временем 25 часов 27 минут 15 секунд. Второе и третье место заняли его соотечественники Альберто Контадор (Trek-Segafredo; 25:28.18) и Марк Солер (Movistar; 25:28.31).
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