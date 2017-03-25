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25 марта 2017, 20:48 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Дэрил Импи из ЮАР выиграл шестой этап многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии»

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Южноафриканский велогонщик Дэрил Импи из команды ORICA-Scott стал победителем шестого этапа многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».

Импи преодолел в субботу дистанцию этапа в 189,7 километров за 4 часа 34 минуты и 14 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде из Movistar, третьим стал француз Артур Вишо (FDJ), при этом Вальверде и Вишо финишировали со временем лидера. Россиянин Сергей Чернецкий из казахстанской «Астаны» занял 45-е место (+12.02).

Генеральную классификацию «Вуэльты Каталонии» после шести этапов возглавляет Вальверде с общим временем 22 часа 18 минут 35 секунд. Вторым и третьим идут его соотечественники Альберто Контадор из Trek — Segafredo (+0.53) и Марк Солер из Movistar (+1.06). Чернецкий занимает 24-е место (+19.55).

Седьмой и финальный этап многодневки протяженностью 138,7 км пройдет в воскресенье, 26 марта.
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