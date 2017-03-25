Дэрил Импи из ЮАР выиграл шестой этап многодневной велогонки «Вуэльта Каталонии»

Импи преодолел в субботу дистанцию этапа в 189,7 километров за 4 часа 34 минуты и 14 секунд. Второе место занял испанец Алехандро Вальверде из Movistar, третьим стал француз Артур Вишо (FDJ), при этом Вальверде и Вишо финишировали со временем лидера. Россиянин Сергей Чернецкий из казахстанской «Астаны» занял 45-е место (+12.02).

Генеральную классификацию «Вуэльты Каталонии» после шести этапов возглавляет Вальверде с общим временем 22 часа 18 минут 35 секунд. Вторым и третьим идут его соотечественники Альберто Контадор из Trek — Segafredo (+0.53) и Марк Солер из Movistar (+1.06). Чернецкий занимает 24-е место (+19.55).

Седьмой и финальный этап многодневки протяженностью 138,7 км пройдет в воскресенье, 26 марта.