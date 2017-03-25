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25 марта 2017, 20:17 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Кустадинчев победил на «Страде Бьянке ди Романья»

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Российский велогонщик Роман Кустадинчев победил на гонке «Страде Бьянке ди Романья», сообщает пресс-служба российской «Газпром-Русвело» в своем официальном аккаунте на микроблоге Twitter.

Кустадинчев финишировал первым соло по итогам гонки, которая проводилась в молодежной возрастной категории (до 23 лет).

Общая протяженность гонки, включающей в себя грунтовые участки «стеррато», составила 131,4 км.
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