Российский велогонщик Кустадинчев победил на «Страде Бьянке ди Романья»
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Российский велогонщик Роман Кустадинчев победил на гонке «Страде Бьянке ди Романья», сообщает пресс-служба российской «Газпром-Русвело» в своем официальном аккаунте на микроблоге Twitter.
Кустадинчев финишировал первым соло по итогам гонки, которая проводилась в молодежной возрастной категории (до 23 лет).
Общая протяженность гонки, включающей в себя грунтовые участки «стеррато», составила 131,4 км.
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