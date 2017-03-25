Хамидулин: Восемь велогонщиков вошли в состав молодежной команды «Газпром-Русвело»
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Восемь российских велогонщиков вошли в состав молодежной команды «Газпром-Русвело», но, возможно, он будет расширен, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин.
В составе «Газпром-Русвело» в возрастной категории U-23 выступают Александр Куликовский, Евгений Коберняк, Дмитрий Марков, Николай Черкасов, Никита Разумов, Петр Рикунов, Роман Кустадинчев, Степан Курьянов. В субботу Кустадинчев одержал первую победу «Газпром-Русвело» в сезоне, выиграв гонку «Страде Бьянке ди Романья».
«Сейчас в составе команды восемь гонщиков, но, может быть, он даже будет расширен. Мы сейчас активно работаем по подготовке молодых кадров. И символично, что первый успех в сезоне — у молодежной команды, для взрослой команды эта победа станет хорошим стимулом», — сказал Хамидулин по телефону.
«Приятно, что победа была одержана на очень интересной гонке, в серьезной борьбе. Ее проводят организаторы молодежной “Джиро”, на которую мы тоже получили приглашение. Организаторы выбрали нас из числа 60 команд», — добавил он.
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