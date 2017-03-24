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24 марта 2017, 20:54 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Испанский велогонщик Вальверде выиграл пятый этап многодневки «Вуэльта Каталонии»

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Испанский велогонщик Алехандро Вальверде из команды Movistar выиграл пятый этап многодневной шоссейной велогонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии».

Вальверде в пятницу преодолел дистанцию этапа в 182 километра за 4 часа 14 минут и 52 секунды. Второе место занял британец Кристофер Фрум из Sky с отставанием в 13 секунд, третьим стал еще один испанец Альберто Контадор из Trek — Segafredo (+0.13). Российский велогонщик казахстанской команды «Астана» Сергей Чернецкий стал 35-м (+3.09), еще один россиянин Павел Кочетков (Katusha — Alpecin) финишировал 61-м (+6.58).

Вальверде благодаря своей победе вышел на первое место в генеральной классификации «Вуэльты Каталонии» после пяти этапов с общим временем 17:44.27. Второе место занимает Фрум (+0.21), а третьим идет Контадор (+0.47). Чернецкий (+7.47) занимает 33-е место.

Шестой этап велогонки протяженностью 189,7 км пройдет в субботу, 25 марта.
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