Испанский велогонщик Вальверде выиграл пятый этап многодневки «Вуэльта Каталонии»

Вальверде в пятницу преодолел дистанцию этапа в 182 километра за 4 часа 14 минут и 52 секунды. Второе место занял британец Кристофер Фрум из Sky с отставанием в 13 секунд, третьим стал еще один испанец Альберто Контадор из Trek — Segafredo (+0.13). Российский велогонщик казахстанской команды «Астана» Сергей Чернецкий стал 35-м (+3.09), еще один россиянин Павел Кочетков (Katusha — Alpecin) финишировал 61-м (+6.58).

Вальверде благодаря своей победе вышел на первое место в генеральной классификации «Вуэльты Каталонии» после пяти этапов с общим временем 17:44.27. Второе место занимает Фрум (+0.21), а третьим идет Контадор (+0.47). Чернецкий (+7.47) занимает 33-е место.

Шестой этап велогонки протяженностью 189,7 км пройдет в субботу, 25 марта.