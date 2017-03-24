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24 марта 2017, 20:14 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Велогонщик Грег ван Авермат победил в классической гонке Мирового тура «E3 Харелбеке»

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Бельгийский велогонщик Грег ван Авермат из команды BMC Racing Team победил в классической гонке Мирового тура «E3 Харелбеке», которая состоялась в Бельгии.

Ван Авермат первым преодолел дистанцию в 206,1 км, опередив ставших вторым и третьим своих соотечественников Филиппа Жильбера (Quick-Step Floors) и Оливера Насена (AG2R La Mondiale).

Гонка «E3 Харелбеке» прошла в 60-й раз.
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