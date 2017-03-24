Белорусский велогонщик Бронислав Самойлов выиграл командную гонку в Италии

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Команды в этой гонке были разделены на квартеты. Всего на старт вышли 50 четверок. Польская Sprandi, в которую был включен и Бронислав Самойлов, продемонстрировала лучшее время на дистанции 13,3 км (14 мин. и 57 сек.), опередив на две секунды команду Team Sky. Французы из Direct Energie уступили 13 секунд и заняли третье место.

Участие в многодневке принимает также континентальная команда велоклуба «Минск». Первый минский квартет (Александр Головаш, Сергей Попок, Евгений Соболь, Эдуард Ворганов) показал 24-й результат — 15 мин. 50 сек., вторая четверка (Олег Агиевич, Станислав Божков, Константин Клименков, Роман Романов) проехала дистанцию с 26-м временем — 15 мин. 52 сек.

Еще один белорус Илья Кошевой (команда Wilier Triestina) занял со своей четверкой 37-е место.

После первого этапа гонки, состоявшего из двух полуэтапов (командная «разделка» прошла во второй половине дня, а утром участники проехали групповую гонку 98 км), лучшим из белорусов в генеральной классификации является гонщик «Минска» Станислав Божков, занимающий 50-е место. Его отставание от лидирующего француза Лилиана Кальмжана из Direct Energie составляет 1 мин 05 сек.

Впереди у гонщиков еще три этапа. Велогонка в Италии завершится 26 марта.