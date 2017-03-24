Бронислав Самойлов выиграл командную гонку на Coppi e Bartal

Команды в «разделке» были разделена по четыре человека. Всего на старт вышли 50 четверок. Польский квартет с Самойловым в составе продемонстрировал лучшее время на дистанции 13,3 км (14 минут и 57 секунд), опередив на две секунды команду Team Sky, которая стала лишь второй. Французы из Direct Energie уступили 13 секунд и заняли третье место.



Участие в многодневке также принимает континентальная команда велоклуба «Минск». Первый минский квартет (Головаш, Попок, Соболь, Ворганов) показал 24-й результат — 15:50 (0:53), вторая четверка (Агиевич, Божков, Клименков, Романов) проехала дистанцию с 26-м временем — 15:52.



Еще один белорус Илья Кошевой (Wilier Triestina) в командной гонке занял со своей четверкой 37-е место (1:11).



После первого этапа Settimana Internazionale Coppi e Bartali, состоявшего из двух полуэтапов (командная «разделка» прошла во второй половине дня, а утром участники проехали групповую гонку 98 км) лучшим из белорусов в генеральной классификации является гонщик «Минска» Станислав Божков, занимающий 50-е место. Его отставание от лидирующего француза Лилиана Кальмжана из Direct Energie составляет 1:05.



Впереди у гонщиков еще три этапа. Гонка завершится 26 марта, отмечает minskcyclingclub.com.