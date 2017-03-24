Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/29189346/
24 марта 2017, 11:38 | Летние: Велоспорт | «Прессбол»

Бронислав Самойлов выиграл командную гонку на Coppi e Bartal

Белорусский велогонщик Бронислав Самойлов помог польской команде CCC Sprandi Polkowice выиграть командную гонку на первом этапе многодневной велогонки Settimana Internazionale Coppi e Bartali в Италии.

Белорусский велогонщик Бронислав <span class=error>Самойлов</span> помог польской команде CCC Sprandi Polkowice выиграть командную гонку на первом этапе многодневной велогонки Settimana Internazionale Coppi e Bartali в Италии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Команды в «разделке» были разделена по четыре человека. Всего на старт вышли 50 четверок. Польский квартет с Самойловым в составе продемонстрировал лучшее время на дистанции 13,3 км (14 минут и 57 секунд), опередив на две секунды команду Team Sky, которая стала лишь второй. Французы из Direct Energie уступили 13 секунд и заняли третье место.

Участие в многодневке также принимает континентальная команда велоклуба «Минск». Первый минский квартет (Головаш, Попок, Соболь, Ворганов) показал 24-й результат — 15:50 (0:53), вторая четверка (Агиевич, Божков, Клименков, Романов) проехала дистанцию с 26-м временем — 15:52.

Еще один белорус Илья Кошевой (Wilier Triestina) в командной гонке занял со своей четверкой 37-е место (1:11).

После первого этапа Settimana Internazionale Coppi e Bartali, состоявшего из двух полуэтапов (командная «разделка» прошла во второй половине дня, а утром участники проехали групповую гонку 98 км) лучшим из белорусов в генеральной классификации является гонщик «Минска» Станислав Божков, занимающий 50-е место. Его отставание от лидирующего француза Лилиана Кальмжана из Direct Energie составляет 1:05.

Впереди у гонщиков еще три этапа. Гонка завершится 26 марта, отмечает minskcyclingclub.com.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ