Велогонщик Закарин досрочно завершил борьбу на «Вуэльте Каталонии» после падения

В четверг Закарин упал по ходу 4-го этапа гонки, но сумел финишировать, заняв 57-е место. Победителем этапа стал француз Насер Буанни из команды Cofidis. В генеральной классификации многодневки Закарин с отставанием в 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 21-й позиции.

«Из-за ушиба ребер Закарин не выйдет завтра на старт 5-го этапа «Вуэльты Каталонии», — сообщает Katusha-Alpecin в своем официальном аккаунте в микроблоге Twitter.

Многодневка «Вуэльта Каталонии» завершится 26 марта.