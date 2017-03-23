Велогонщик Закарин досрочно завершил борьбу на «Вуэльте Каталонии» после падения
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин досрочно завершил борьбу на многодневке Мирового тура «Вуэльта Каталонии» из-за падения.
В четверг Закарин упал по ходу 4-го этапа гонки, но сумел финишировать, заняв 57-е место. Победителем этапа стал француз Насер Буанни из команды Cofidis. В генеральной классификации многодневки Закарин с отставанием в 2 минуты 46 секунд от лидера расположился на 21-й позиции.
«Из-за ушиба ребер Закарин не выйдет завтра на старт 5-го этапа «Вуэльты Каталонии», — сообщает
Многодневка «Вуэльта Каталонии» завершится 26 марта.
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